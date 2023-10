Candidatura a la vicepresidencia de Marta de Martinelli quedaría en manos del T.E.

El expresidente de la República Ricardo Martinelli reveló hoy (01.01.2023) en redes sociales que la candidatura de Marta Linares de Martinelli a la vicepresidencia fue rechazada por la plataforma digital del Tribunal Electoral utilizada para postular a los distintos candidatos de elección popular.



El exmandatario también compartió una captura del mensaje que mostraba la plataforma del Tribunal Electoral, donde se mostraba que el rechazo estaba relacionado con el Artículo No. 337 del Código Electoral.

Circula el mensaje que muestra la plataforma del Tribunal Electoral cuando se intenta introducir la candidatura de Marta Linares de Martinelli. Le estarían aplicando el Artículo No. 337 del Código Electoral. pic.twitter.com/MmrbrDTmNg



Frente a lo sucedido, Marta Linares de Martinelli informó que mañana lunes 2 de octubre de 2023 presentará la documentación de su candidatura en las oficinas del Tribunal Electoral.

Mañana lunes 11:00 am estaré presentado mi postulación a VP en papel ya que el módulo del TE no permite mi postulación digital con solo introducir mi cédula. Recuerden TE, Uds no les corresponde la interpretación de la constitución. Sigan los canales legales y justos para todos!

— Marta de Martinelli (@martamartinelli) October 1, 2023