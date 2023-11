Camacho: la alianza entre RM y el PRD es inexistente

Tras ventilarse en las redes sociales un posible acuerdo entre los partidos Realizando Metas (RM) y el oficialista PRD, el a candidato diputado por el partido RM en el Circuito 8-2, Luis Eduardo Camacho, también secretario general de este colectivo manifestó que tal acuerdo “es inexistente”.

El también portavoz del candidato presidencial Ricardo Martinelli, fue más allá y retó a la televisora TVN-2, argumentando que la empresa televisora tiene en su agenda noticiosa hablar de la supuesta alianza.

“RETO A TVN-2: Me informan que TVN-2, para seguir la mentira publicada por el Varelista diario La Prensa, ha anunciado que mañana en sus noticieros, hablarán de la inexistente alianza entre RM y el PRD. Hace muchos años que esa televisora no concede entrevista a algún dirigente de Realizando Metas (RM). LOS RETO a que me den espacio mañana en su noticiero; para desmentirlos en su propia casa; y lleven a todos los que quieran contra mí”, colgó en su cuenta de X (otrora Twitter).

Al ser consultado por este medio, Camacho señaló que, el argumento utilizado por los adversarios de Martinelli para sustentar la supuesta alianza RM-PRD no tiene sustento, ya que no existió ante el Tribunal Electoral ninguna alianza territorial anunciada ni aprobada por estos partidos.

El dirigente del partido RM, recordó que en las Elecciones de 1984, el señor “Fito” Duque fue postulado por partidos gobernantes y por partidos opositores, y eso no significó que Barletta y Arnulfo Arias tenían un acuerdo.

Se deriva de las declaraciones de Luis Eduardo Camacho, que la decisión de aprobar las postulaciones de partidos políticos que no mantenían alianza territorial o presidencial, fue avalada por el Tribunal Electoral y no como consecuencia de una alianza electoral.

“Martinelli no hizo ni hará alianza con sus verdugos”, concluyó Camacho.