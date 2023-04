Camacho a Carrizo: “el niño malcriado no sabe ni administrar un quiosco”

Luego que el vicepresidente de la República José Gabriel Carrizo dijo, en un evento político en Bocas del Toro, que no tiene nada parecido a Ricardo Martinelli, el vocero del exmandatario respondió con un fuerte tuit.

Gaby Carrizo tiene razón. El no tiene nada en común mi brother, quien hizo fortuna trabajando hasta construir un imperio comercial. El niño malcriado no sabe ni administrar un quiosco, su riqueza no tiene manera de justificarla. Tampoco tiene el valor de @rmartinelli no se atreve… pic.twitter.com/hu8O8yKKem

— Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) April 17, 2023