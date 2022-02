Bukele a senadores estadounidenses: «manténgase al margen de asuntos internos»

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó este miércoles (16.02.2022) con un «manténgase al margen de nuestros asuntos internos» ante la propuesta en Estados Unidos de una iniciativa legislativa para «mitigar los riesgos» al sistema financiero de ese país por la adopción del bitcoin en la nación centroamericana.

OK boomers…

You have 0 jurisdiction on a sovereign and independent nation.

We are not your colony, your back yard or your front yard.

Stay out of our internal affairs.

Don’t try to control something you can’t control 😉

