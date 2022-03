Amazon cerrará decenas de tiendas físicas, incluidas todas sus librerías

Amazon anunció hoy que ha decidido cerrar decenas de tiendas físicas, incluidas todas sus librerías y los establecimientos que había creado para vender en persona productos muy populares en su plataforma de comercio electrónico.

Los cierres afectarán a 68 tiendas que la empresa tiene en Estados Unidos y el Reino Unido y sus empleados serán recolocados en otros puestos o compensados si deciden no continuar con la compañía, según fuentes de la compañía.

En los últimos años, Amazon había apostado por abrir toda una serie de tiendas físicas con distintos conceptos, desde supermercados a espacios especializados en productos de electrónica con su marca.

La decisión conocida hoy pone fin a algunos de los experimentos en este campo más sonados por parte de la empresa, en especial el cierre de sus librerías Amazon Books.

Amazon, que basó gran parte del inicio de su negocio en la venta online de libros y que abocó al cierre a muchos establecimientos, abrió su primera librería física en 2015 en Seattle y en los años siguientes extendió ese modelo a muchas otras ciudades de Estados Unidos.

Además se cerrarán los establecimientos 4-star (que vendían productos muy populares en su web) y las llamadas tiendas Pop Up.

La empresa explicó que sigue comprometida a continuar con conceptos de comercio minorista y abriendo nuevos espacios, como las recientemente inauguradas tiendas de ropa Amazon Style.

También continuará ofreciendo su tecnología Just Walk Out, que permite comprar en tiendas sin cajas gracias a una aplicación para el teléfono y tecnología que sigue el paso del cliente por el establecimiento y registra los productos que se lleva para cobrarle de forma electrónica.

El gigante del comercio electrónico, además, sigue teniendo un importante negocio de supermercados con Amazon Fresh y como propietario de la cadena Whole Foods

«Hemos decidido cerrar nuestras tiendas Amazon 4-star, Books y Pop Up y centrarnos más en Amazon Fresh, Whole Foods Market, Amazon Go y Amazon Style y nuestra tecnología Just Walk Out. Seguimos comprometidos a crear buenas y duraderas experiencias y tecnologías de comercio físico», dijo una portavoz.