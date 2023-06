Solo cinco aspirantes a la presidencia asistieron a la recepción de la Embajada de EE.UU.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá celebró su aniversario número 247 donde asistieron diferentes personalidades, entre las que destacaron los cinco (5) aspirantes a la presidencia de la República, conoce a quien dejaron por fuera:

Asistieron

Rómulo Roux, precandidato presidencial y presidente de Cambio Democrático (CD).

Martín Torrijos, expresidente y precandidato por el Partido Popular (PP)

Ricardo Lombana, precandidato del partido Movimiento Otro Camino (MOCA).

José Gabriel Carrizo, vicepresidente y candidato presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

José Isabel Blandón, precandidato presidencial y presidente del partido panameñista.

No estuvieron en el evento:

Ricardo Martinelli, expresidente y candidato presidencial de Realizando Metas.

Zulay Rodríguez, precandidata presidencial por libre postulación (líder en firmas de apoyo; virtual candidata)

Maribel Gordón, precandidata presidencial por libre postulación (segunda posición en firmas de apoyo; virtual candidata)

Melitón Arrocha, precandidata presidencial por libre postulación (tercera posición en firmas de apoyo; virtual candidato).

Para algunos sectores, la lista de aspirantes a la presidencia que asistieron a la reunión, se podría interpretar como el listado de los ungidos por parte de la Embajada Americana, de cara al próximo torneo electoral de 2024.

Incluso, algunos consideran que, así como en su momento se selló la unión Martinelli-Varela con el beneplácito norteamericano, antes de las Elecciones 2024 se concreten alianzas ganadoras, que vayan acorde con los objetivos estratégicos de la diplomacia estadounidense.

La ausencia del expresidente Martinelli, se sostiene por la designación realizada por el Departamento de Estado como no elegible para entrar a Estados Unidos; no obstante, la ausencia de los precandidatos de libre postulación, implica que no estarían en el radar de la embajadora Mari Carmen Aponte.